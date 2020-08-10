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«Роскосмос» будет рекламировать гжель и хохлому

С помощью космических пусков «Роскосмос» хочет рекламировать народные промыслы и внутренний туризм.

В России планируют использовать ракеты-носителя в рекламных целях для продвижения уникальных российских народных промыслов и для продвижения внутреннего туризма. Ради этого собираются раскрашивать запускаемые ракеты.

«Хочу создать рекламу для каких-то уникальных вещей, которые происходят у нас в стране. Например, народные промыслы. Те же гжель, хохлома, федоскино. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя «Роскосмос», а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции. Вторая идея — это сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов «золотого кольца», чтобы рекламировать внутренний туризм, потому что все всегда смотрят на старт», — заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью

О сроках появления российских ракет с рекламным оформлением руководитель «Роскосмоса» не сообщил. .

10 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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