Принц Гарри отвернулся от лучшего друга из-за его недоверия к Меган Маркл

Принц Гарри отвернулся от своего лучшего друга после того, как последний выразил недоверие к Меган Маркл. Об этом сообщает Marie Claire со ссылкой на книгу «В поисках свободы» о жизни герцога и герцогини Сассекских, написанную светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран.

Отмечается, что британский принц разорвал отношения с другом детства Томом «Скиппи» Инскипом после того, как тот посоветовал ему не торопиться со свадьбой. По словам авторов книги, принца Гарри расстроило, что близкий ему человек отказался поддержать его. В итоге Том Инскип и его супруга Лара Хьюз-Янг были исключены из списка гостей, приглашенных на свадьбу.

Ранее сообщалось, что принц Уильям отговаривал младшего брата от брака с актрисой Меган Маркл. Герцог Кембриджский считал отношения принца Гарри с Маркл несерьезными. С принцем Уильямом соглашалась и его супруга Кейт Миддлтон.