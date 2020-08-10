Необычный лот был продан с аукциона

Выкройки дамских платьев и детских костюмов — лот, который не обошла стороной женская часть пользователей сайта Виолити. Ведь наряды, которые можно сшить с их помощью, смоделированы по моде конца XIX века. А тренды прошлого имеют свойство возвращаться. Но ценность этой книги не только в этом.

«Новейшая практическая и упрощенная метода кройки платьев и других нарядов дамских и детских» — методическое пособие по кройке и шитью, дополненное схемами и таблицами. 19-е издание вышло под редакцией Ксаверия Глодзинского в 1898 году в Варшаве. Текстовая составляющая книги дополнена 44 двусторонними таблицами с детальными описаниями выкроек, сообщается на сайте.

Автор начинает с азов — снятия мерок, анатомически-пластического анализа и рекомендаций по соответствию моделей конкретным фигурам. Он освещает темы разных фасонов, материалов и видов одежды — платьев, блузок, пальто. Делает акцент на их деталях — воротниках, лифах, манжетах, капюшонах. Также рассматривает химические способы чистки одежды и ее стирки.

В конце методического пособия приведены адреса школ Ксаверия Глодзинского в Москве, Санкт-Петербурге, Питере и Варшаве. В том числе, цены на курсы и другую профильную литературу.

Напомним, история кройки и шитья начинается еще с каменного века: первобытные люди создавали себе одежду из шкур животных при помощи костяных или каменных шил. Иглы, прообразы нынешних современниц, появились в Китае в ІІІ веке до н.э. А первое массовое их производство началось в XІV веке в немецком Нюрнберге.

Первую швейную машину создал во второй половине XVІІІ века Бартелеми Тимонье. Получив патент на свое изобретение, он открыл первую автоматизированную фабрику по пошиву одежды. Более приближенный к современности вариант швейной машины появился в 1851 году в компании «Зингер».

Постепенно конструкции устройств для кройки и шитья совершенствовались, они делались более быстрыми, многофункциональными. На крупных предприятиях — компьютеризированными. Но, несмотря на это, ручные кройка и шитье остаются популярными среди рукодельниц всего мира и сегодня.