Маски с ионами меди уничтожают 99,9% частиц коронавируса

Британские ученые обнаружили дешевое и практичное средство для профилактики заражения коронавирусом. Они провели параллель между средством против запаха для спортсменов и вирусной природой COVID-19. Оказалось, что для победы над вирусом достаточно всего лишь немного меди.



Британский стартап Copper Clothing занимается разработкой и производством тканей и готовой одежды, спортивной униформы и нижнего белья, которая имеет встроенную защиту от неприятного запаха. Она использует антибактериальные свойства меди, которая угнетает рост микроорганизмов. Этот эффект известен с древних времен – посуда, медицинские инструменты и даже дверные ручки из медных сплавов не участвуют в переносе патогенных организмов, потому что те погибают до того, как смогут переместиться на живого носителя.

Микробы питаются потом человека, а плохой запах – результат их жизнедеятельности. Одежда с пропиткой из ионов меди уничтожает микробов и убирает запах. А если сделать наоборот и сосредоточиться именно на ликвидации опасной живой среды? Опыты показали, что медный барьер успешно уничтожает и COVID-19 – более того, в Copper Clothing говорят, что их новая ткань с медными ионами уничтожает 99,9 % всех попадающих на нее микроорганизмов.

Процесс требует времени, порядка нескольких часов, минимум два, но зафиксированы случаи, когда коронавирус на ткани был ликвидирован всего за 60 секунд. Отсюда и концепция нового оружия – добавление в лицевые маски медного слоя. Он обойдется очень дешево и сможет уничтожить все частицы коронавируса, которые выдыхает зараженный человек. Тем самым носитель болезни становится значительно менее заразным, что существенно поможет в борьбе с COVID-19.