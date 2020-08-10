Лукашенко обратился к гражданам Беларуси с заявлением

Лукашенко впервые выступил с заявлением после кровавой ночи в Минске. Так, белорусский лидер заявил, что выборы в его стране были праздником для многих, так голосовать шли целые семьи. Об этом Лукашенко заявил на встрече с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

«Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись», — говорил Лукашенко.

После этого, глава Беларуси указал, что его «умилил» тот факт, что на выборы люди шли с детками, сделав настоящий праздник в стране. При этом Лукашенко указал, что некие «овцы», которыми управляли с других европейских стран, пытались испортить вчерашний праздник. «Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник.

Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Александр Лукашенко.