Курс доллара — иностранцы сбрасывают рубли

Иностранные инвесторы продолжают продавать рубли и скупать валюту на Московской бирже.За последние две недели июля нерезиденты и «дочки» иностранных банков продали на рынке еще 128 млрд рублей, сообщил в понедельник ЦБ РФ в «Обзоре рисков финансовых рынков».

В мае-июне продажи составили 76,2 млрд рублей, в апреле — 108,9 млрд рублей, а в период с 10 марта по 8 апреля — 354 млрд млрд рублей.

Таким образом, за пять месяцев иностранные инвесторы конвертировали в валюту более 600 млрд рублей.

Продажи рублей в июле были связаны с конвертацией дивидендов, поясняет центробанк: летом крупнейшие компании выплатили держателям акций около 1,7 трлн рублей, из которых примерно четверть было немедленно переведено в валюту (около 5 млрд долларов).

В июле 2020 года впервые с начала коронавирусного кризиса был зафиксирован чистый приток капитала на развивающиеся рынки (6,8 млрд долларов), отмечает ЦБ. Инвесторы вложили 6,1 млрд долларов в облигации EM и 0,8 млрд — в рынок акций.

Но России из этих денег не досталось почти ничего. По итогам июля рубль стал антирекордсменом среди валют EM, потеряв 3,9% к доллару.

Инвесторы-нерезиденты продолжали участвовать в аукционах облигаций федерального займа, хотя и в меньшем объеме, купив в июле 21% от предложенных Минфином бумаг (46,5 млрд рублей). Но их продажи на биржевом рынке оказались выше — 74,6 млрд рублей.

В результате доля иностранцев на рынке российского госдолга продолжила снижаться и на 1 августа составляла 28,9% — минимум с ноября прошлого года.

Из 225,6 млрд рублей, привлеченных Минфином на рынке долга, больше половины обеспечили крупнейшие банки, отнесенные ЦБ к «системно значимым». За месяц они купили ОФЗ на 128,9 млрд рублей. Доля прочих банков на аукционах снизилась с 16% до 11,3%.

На рынке акций тем временем отток иностранного капитала прекратился, отмечает ЦБ: инвесторы-нерезиденты вложили в бумаги российских компаний 1,6 млрд рублей.

При этом западные банки и их российские «дочки» продолжают удерживать ставки на падение рубля на рынке свопов. На пике нефтяной паники — в апреле и мае — их объем приближался 8 млрд долларов, однако летом снизился до уровня меньше 4 млрд.