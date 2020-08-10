Ким Кардашьян вернула в семью своего мужа

Улетавшие в Доминиканскую Республику с главной целью поработать над своими отношениями и сохранить брак 39-летняя Ким Кардашьян и 43-летний Канье Уэст вчера прилетели в Майами. В поездку они отправлялись не одни, а вместе со своими четырьмя детьми: семилетней Норт, четырехлетним Сейнтом, двухлетней Чикаго и годовалым Псалмом.

По словам инсайдера, отдых паре явно пошел на пользу.

У них был отличный семейный недельный отдых. Они продолжат отдыхать в Колорадо. Ким и Канье прекрасно ладят. Они оба выглядят гораздо счастливее,

— поделился он.

По словам другого источника, рэпер сейчас действительно наслаждается временем в кругу семьи.

Он чувствует творческое вдохновение,

— говорит источник.

Настроение у Канье, кажется, и правда стало заметно лучше. В пятницу он опубликовал милое видео со своей старшей дочерью. В нем они спародировали известный вирусный ролик с танцами.

Напомним, что о проблемах в браке пары стало известно благодаря самому музыканту, а теперь еще и кандидату в президенты США. Уэст публично рассказал, что он уже два года пытается развестись с женой, а также признался, что они с Ким думали об аборте, когда она забеременела их первой дочерью. Супруга рэпера, в свою очередь, рассказала, что он страдает биполярным расстройством, которое сейчас, судя по всему, обострилось.

Сейчас супруги делают все, чтобы сохранить свой брак. По словам источников, о разводе они пока не думают.

Канье предложил Ким вместе отправиться в семейное путешествие, и она согласилась. Она хочет сделать все возможное, чтобы спасти брак. Хотя все это очень сложно. Ким хочет, чтобы он получил надлежащую помощь, а Канье отказывается,

— отмечает инсайдер.