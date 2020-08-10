Келли Осборн рассказала, что похудела на 39 килограммов

В начале этого года дочь Оззи и Шэрон Осборн, Келли, сказала, что уход за собой сделает своей приоритетной задачей. И свои слова она сдержала. На днях 35-летняя звезда поделилась снимком в автомобиле, который очень впечатлил ее поклонников. Они отметили, что она выглядит заметно похудевшей, и Келли подтвердила, что на самом деле сильно похудела.

Да, я похудела на 39 килограммов с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты можешь в это поверить?



— ответила Осборн маме своей соведущей шоу The Real Дженни Мэй.

В минувшие выходные она также опубликовала в сторис снимок бирки одежды 26-го размера (что соответствует примерно 42-му российскому) и написала, что хвастается, потому что много работала.

Секрет своего похудения Келли пока не раскрыла, хотя поклонники активно просят у нее заветный «рецепт».

В начале этого года она писала, что 2019 год был для нее очень тяжелым.

Я пришла к осознанию того, что постоянно ставлю потребности других выше своих собственных, поэтому 2020 год будет годом меня! Пришло время поставить себя на первое место, перестать брать на себя чужие заботы и быть крутой трезвой женщиной, которой я была рождена быть,

— отмечала она.

Впрочем, уделять больше внимания себе и своему здоровью Келли начала давно — уже два с половиной года телезвезда не употребляет алкоголь и ведет трезвый образ жизни. Она объяснила, что такое решение приняла самостоятельно.