Келли Осборн рассказала, что похудела на 39 килограммов

В начале этого года дочь Оззи и Шэрон Осборн, Келли, сказала, что уход за собой сделает своей приоритетной задачей. И свои слова она сдержала. На днях 35-летняя звезда поделилась снимком в автомобиле, который очень впечатлил ее поклонников. Они отметили, что она выглядит заметно похудевшей, и Келли подтвердила, что на самом деле сильно похудела.
Да, я похудела на 39 килограммов с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты можешь в это поверить?
— ответила Осборн маме своей соведущей шоу The Real Дженни Мэй.
В минувшие выходные она также опубликовала в сторис снимок бирки одежды 26-го размера (что соответствует примерно 42-му российскому) и написала, что хвастается, потому что много работала.
Секрет своего похудения Келли пока не раскрыла, хотя поклонники активно просят у нее заветный «рецепт».
В начале этого года она писала, что 2019 год был для нее очень тяжелым.
Я пришла к осознанию того, что постоянно ставлю потребности других выше своих собственных, поэтому 2020 год будет годом меня! Пришло время поставить себя на первое место, перестать брать на себя чужие заботы и быть крутой трезвой женщиной, которой я была рождена быть,
— отмечала она.
Впрочем, уделять больше внимания себе и своему здоровью Келли начала давно — уже два с половиной года телезвезда не употребляет алкоголь и ведет трезвый образ жизни. Она объяснила, что такое решение приняла самостоятельно.
Я просто должна была остановиться. Я становлюсь веселым человеком, когда выпью, но после определенного момента я превращаюсь в ту девушку, про которую люди говорят: «Уведите ее отсюда!». Я не хотела просыпаться и называть это похмельем, я должна была остановиться,— говорила она.
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