Как правильно питаться в жару рассказали диетологи

Известный диетолог Оксана Скиталинская рассказала, как сохранить бодрость и энергию в самые жаркие дни. Прежде всего, эксперт советует пересмотреть рацион питания. В жаркую погоду акцент нужно делать на утреннем и вечернем приемах пищи и употреблять ее лишь тогда, когда на улице прохладно.

Диетолог советует ввести в рацион большое количество продуктов с натрием и калием, витаминами С и группы В. Особое внимание нужно обратить на все овощи, особенно зеленые листовые, а также на картофель в мундире, ягоды, орехи и холодные супы.

По словам эксперта, если говорить о питьевом режиме, то норма для всех разная, и нужно пить жидкость, ориентируясь на жажду, цвет мочи и частоту мочеиспускания. Если вы ходите в туалет очень редко, а цвет мочи стал темным, значит надо увеличить объемы жидкости.

Из напитков диетолог советует выбирать чистую воду, домашний квас. При этом в воду можно добавлять лимонный сок, имбирь, мяту, огурцы и ягоды. Она советует полностью исключить из рациона жареную еду, ограничить употребление сахара. Специалист указала на то, что при жаркой погоде лучше всего придерживаться интервального голодания — 8 часов питаться, следующие 16 часов голодать.