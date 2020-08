Как Йемен принял иудаизм

Химьяр – древнее царство в Южной Аравии, существовавшее во II-VI веках и сыгравшее важнейшую роль в доисламской истории арабов.

Исламские источники демонстрируют, что на заре возникновения ислама крупнейшей религиозной общиной в Йемене была еврейская. Такой авторитет, как Ибн Хазм указывает на то, что все обитатели Химьяр, и большинство членов племени Кинда, живших в Йемене и в Хадрамаут, были евреями.

Религиозная ситуация в Йемене в тот период была весьма разнообразна. Там жили идолопоклонники, христиане, евреи и зороастрийцы. Естественно, в нашем распоряжении нет статистических данных касательно числа представителей каждой из этих религий. Но существуют доказательства того, что н заре ислама евреи были самой крупной общиной в Йемене. В “Истории” Якуби сообщается, что араба первоначально были или Хумс, или Хилла. После этого часть из них приняла иудаизм, а другие стали или христианами или зороастрийцами. Якуби пишет, что все обитатели Йемена стали евреями после того, как царь Тубба привез с собой двух раввинов. Якуби также упоминает “южные” племена, среди них – Авс и Хазрадж, которые приняли иудаизм после миграции в Йемен , “потому что они стали соседями Яхуд Хайбар и Курайза и Надир”. В этой же категории мы находим Бану аль-Харис в Наджран и Гассан, которые, возможно, приняли иудаизм в Медине или в Сирии, а также Джудхам, принявших иудаизм в Палестине.

В дополнение к этому следует отметить интересную особенность – даже после поражения легендарного царя Химьяра Ду Нуваса (Юсефа) эфиопами в 525 году, большинство населения Йемена продолжало считать себя евреями. Свидетельством этому является разговор византийского императора с героем Химьяра Ди Язаном. Император отказался помогать йеменцам против эфипов, объяснив это следующим образом: “Йеменцы – евреи, а эфиопы – христиане, и принципам нашей религии противоречит война на стороне врагов против единоверцев”.

Принятие химьяритами иудаизма в начале V века описывается в исламской традиции в качестве чуда, совершенного двумя еврейскими учеными. Согласно знаменитому рассказу об этом, цитируемому многими источниками, иудаизм был импортирован в Химьяр из Ятриба (Медины). Два еврейских ученых сумели убедить химьяритского царя, Тубба Абу Кариба Аса’ада в том, что еврейская религия превосходит языческие культы, тем самым побудив его принять иудаизм.

Согласно легенде, Тубба захватил Ятриб (Медину) – с тем, чтобы та не попала в руки христиан. Все казалось спокойным там, и Тубба покинул Ятриб, оставив там своего сына. Через несколько дней сын был убит. В ярости Тубба вернулся и осадил Медину. Осада длилась долго, и в конце концов, Тубба заболел.

Два раввина Кааб и Асад, вышли из Медины и выходили царя. Они предупредили Тубба, что ему стоит снять осаду и оставить Медину в покое, дабы не вызвать гнев Всевышнего. Через шесть дней царь снял осаду и вернулся Химьяр – в сопровождении двух раввинов. Но народ не хотел принять его, ибо тот отказался от своей религии. Тубба призвал своих соплеменников принять иудаизм, сказав: “Эта религия – лучше, чем ваша”, – но те отказались, но затем согласились в случае, если раввины согласятся принять участие в традиционном испытании огнем.

“Так пошли люди Химьяра со своими идолами и предметами культа, а два раввина пошли со священными надписями, висящими на их шеях, и пришли они тому месту , где огонь стоял стеной. Когда огонь приблизился к ним, они отшатнулись в ужасном страхе, но те, кто стояли вокруг, требовали, чтобы они шли вперед и не отступали. И так они стояли неподвижно, пока огонь не сожрал их идолов и предметы культа, вместе с людьми Химьяра, которые их несли. Два раввина пошли со священными писаниями, висящими на шее. Когда огонь приближался к ним, они начинали читать Тору – и огонь отступал, и они смогли пройти. Пот лился со лба каждого из них, но огонь не причинил им никакого вреда. На этом, Химьяр согласился принять религию двух раввинов и Тубба Абу Кариба Аса’ада”.

В современной литературе подобная версия сталкивается с критикой. А. Ф. Бистон пишет: “Возможно, что речь идет об отказе от политеизма в пользу монотеистического рахманизма (в последней четверти четвертого столетия), а не в переходе в иудаизм? Если внимательно изучить отчет Табари, то удивление вызывает тот факт, что иудаизм нигде не упомянут, но лишь говорят об “их дин” (комплексе законов)”.

История о переходе в иудаизм содержится в знаменитой биографии Пророка, написанной Ибн Ишаком. Табари – один из более поздних комментаторов биографии.

В своем описании принятия Химьяр иудаизма, которое на деле является частью более обширного доклада об экспедициях царя Тубба, Ибн Ишак опирается на несколько информаторов. Один из них особенно интересен нам. Его зовут Абу Малик Талаба (аль-Курайзи). Его дед был евреем племени Кинда (доминирующее арабское племя в Хадрамаут, Йемен). Связь Абу Малика с иудаизмом и с Йеменом естественным образом объясняет его интерес к этой истории.

Ясно, что семья Абу Малика была более связана бану Хадль (племя в Медине), чем с Курайза. Его дед перебрался в Медину и там женился на дочери Ибн Сайя из Бану Хадль, “братьев” Курайза.

Связь Абу Малика с Бану Хадль, предположительно, должна быть связана с племенной принадлежностью двух протагонистов этой истории. Источники по-разному описывают их идентичность. В рассказе Ибн Ишака Кааб и Асад принадлежат к Курайза, в то время как в других о них говорят как о Бани Хадль. Я более склонен принять версию о Бану Хадль , поскольку о ней в своей работе говорит Али Самхуди (египетский ученый 9-го века, автор 4-томной истории Медины).

Самхуди пересказывает версию истории Тубба историка 8-го века Ибн Забала. Тубба Абу Кариба Аса’ад вознамерился разрушить Медину. Но два ученых мужа из Курайза, Сухайят и Мухаббих, явились к нему , и убедили его отказаться от подобного плана. Они говорили, что “в конце времен” в Медину явится пророк по имени Ахмад, потомок Ишмаила, и город превратится в цель хиджры (мухаджар). Но в другой части книги Самхуди содержится описание еврейских племен и их территорий. Среди прочих упомянуты Хадль, Сухайят и Муннабих. Очевидно, что речь идет о тех же Сухайят и Мухаббихе их племени Хадль, которые были клиентами Курайза, но сами Курайза не были. Фрагмент текста Ибн Зубала описывает только спасение Медины, но мы можем предположить, что два раввина сопровождали Тубба в Мекку, и позднее – в Йемен.

Исламские тексты часто выставляют раввинов- современников Пророка в неприглядном свете. Но иногда они являются в благоприятном контексте, в качестве “доказательства статуса пророка Мухаммеда” – предсказателей его пришествия. Упомянув грядущую хиджру, евреи спасли от разрушения Медину. Они также якобы предотвратили действия Тубба против Ка’аба.

В этой полу-легендарной истории о миссионерстве в Химьяр мы встречаем еврейских проповедников, нарисованных в положительном свете. Исламская традиция без всяких затруднений описала эту еврейскую победу, которая рассматривалась в качестве предвестия победы ислама. Согласно исламской традиции, раввинами руководило Провидение, и они преуспели и в разрушении идолов Химьяра, и в предсказании пришествия Мухаммеда.

по материалам:

The conversion of Ḥimyar to Judaism and the Jewish Banū Hadl of Medina

Michael Lecker

Die Welt des Orients, Bd. 26 (1995), pp. 129-136

JUDAISM AMONG KINDA AND THE RIDDA OF KINDA

MICHAELL ECKER

THE HEBREW UNIVERSITY Journal of the American Oriental Society 115.4 (1995)

History of al-Tabari Vol. 5, The: The Sassanids, the Byzantines, the Lakhmids