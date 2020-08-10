Маски с ионами меди уничтожают 99,9% частиц коронавируса У Антонио Бандераса диагностировали коронавирус » Израиль: разведывательные мультикоптеры компании SpearUAV SpearUAV – небольшая (в категории «от 11 до 50 работников») израильская компания, специализирующаяся на производстве мультикоптеров для военных задач разведки в реальном масштабе времени (real-time battlefield) и охраны границ и объектов ((HLS – Homeland Security). Создана в 2017 г., расположена в Тель-Авиве, имеет отделение в США (Bethesda, Maryland). Согласно информации на сайте SpearUAV, является поставщиком ряда проектов для МО Израиля. Персонал компании имеет военный и гражданский опыт в области БПЛА, аэрокосмических исследований, ПО, ИИ, связи и т.п. Гендиректор компании (CEO) и её основатель – Гади Куперман (Gadi Kuperman), полковник (рез.) ВВС Израиля. Ещё недавно компания была неизвестна, но за несколько последних дней (03-05.08.20) в сеть было выложено немало материалов об этой фирме и её продукции. Основной замысел вокруг продуктов компании – обеспечение возможности ведения воздушной разведки, наблюдения, патрулирования и захвата целей (ISTAR –Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance) по первому требованию, без запросов на поддержку, времени на развёртывание и ожидания. БПЛА компании (мультикоптеры) – миниатюрные и достаточно дешёвые аппараты, которые могут быть не задумываясь использованы как любой обычный боеприпас (но при возможности, возвращаются назад и могут быть использованы заново). Пока на сайте компании представлены 3 аппарата семейства Ninox, которые можно использовать для микротактических (уровень команды бойцов спецназа или отдельной боевой машины), тактических (уровень пехотных подразделений или смешанных боевых групп) и даже стратегических задач. Итак, эти аппараты: Ninox 40 – микротактическая система масса 250 грамм и временем пребывания в воздухе до 40 минут. Имеет камеры дневного и ночного видения. Может запускаться из рук или с помощью 40-мм подствольного гранатомёта (отсюда и цифра 40 в названии). Капсула с БПЛА слишком длинная для американского М203, для запуска нужен гранатомёт со стволом, поворачивающимся для перезаряжания в бок, например GL40 разработанный компанией «Израильская оружейная промышленность» (IWI) в 2012 г. Может запускаться в движении или из укрытия.

Ninox 66 – масса полезной нагрузки до 700 грамм, время пребывания в воздухе до 50 минут, скорость до 20 узлов, способен работать при тяжёлых погодных условиях. Запускается нажатием кнопки из ПУ, размещаемой на стационарных (например, заборы и крыши защищаемых объектов) или мобильных (танки, БМП, БА и т.п.) платформ. Прост в управлении, позволяет оператору сосредоточиться н работе с полезной нагрузкой и не требует навыков пилотирования дронов. Может работать в рое, в сети БПЛА, имеет способность компьютерного зрения, автоматического слежения за целью, алгоритмами возвращения на базу и др.

Ninox 103 – масса полезной нагрузки до 1,500 грамм, время пребывания в воздухе до 60 минут. Имеет прочный корпус из композитных материалов, может использоваться для тактических и даже стратегических сценариев с сухопутных, морских и воздушных платформ. Готов к мгновенному запуску, способен выдерживать скорость ветра до 20 узлов, другие суровые погодные и боевые условия. Интуитивно понятен и прост в использовании, обладает теми же возможностями, что и Ninox 66.

Ninox 73, информация о нём пока не опубликована. По-видимому разрабатывается также, информация о нём пока не опубликована.

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