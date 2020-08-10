Из за событий в Беларуси будет созван внеочередной саммит Европейского совета

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий c призвал провести внеочередной саммит Европейского совета из-за событий в Беларуси. Об этом 10 августа сообщает официальный сайт главы польского правительства.

«Польша отвечает за своих ближайших соседей. Вот почему премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Беларуси», – говорится в сообщении.

Раньше 10 августа президент Польши и Литвы выступили с совместным заявлением к белорусским властям после президентских выборов в стране. В документе, размещенном на сайтах обоих политиков, они призвали официальный Минск «полностью признать и соблюдать демократические стандарты» и отказаться от насилия, уважать основные права человека и граждан, включая права национальных меньшинств и право на свободу слова.