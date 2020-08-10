Евросоюз обвинил Москву в нарушении конвенции по правам человека

На России наблюдается ухудшение ситуации с правами человека и верховенством права, что не совместимо с обязательствами, взятыми Москвой в рамках Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека, а также свода нормативных документов и обязательств ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), сообщает Финанз.ру.

Об этом в интервью «Интерфаксу» в субботу заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

Речь, по его словам, идет о свободе слова, свободе СМИ, свободе собрания, а также поправках, внесенных в российскую Конституцию.



Статья 79, предполагающая верховенство российской конституции над решениями межгосударственных органов, принятыми на основании положений международных договоров, осуждалась на встрече с главой МИД РФ Лавровым, рассказал Эдерер.

«Венецианская комиссия Совета Европы сочла это дополнение несовместимым с международными обязательствами России и рекомендовала отказаться от этого дополнения или изменить его формулировку. Ранее Венецианская комиссия приняла решение о том, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять решения Европейского суда по правам человека не подлежащими выполнению противоречат обязательствам Российской Федерации по Европейской конвенции по правам человека», — напомнил он.

«И Российская Федерация, и страны ЕС взяли на себя идентичные международные обязательства в рамках принятой ООН Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека, а также свода общих правил, нормативных документов и обязательств ОБСЕ», — подчеркнул Эдерер.

Ухудшение ситуации с правами человека и верховенством закона «не только не совместимо с упомянутыми выше обязательствами России, но и не способствует сближению между Россией и ЕС», добавил он.

«Главным условием любого значительного изменения отношений с РФ для Евросоюза является прогресс в отношении Минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта на востоке Украины, и выполнение этих соглашений — такова позиция ЕС, и она не изменится», — заявил Эдерер.

Это же, по его словам, касается и санкций, введенных в 2014 году, а затем продленных и расширенных.



«Снятие санкций, а также любое значительное изменение в отношениях между ЕС и Россией завязано с прогрессом в отношении Минских соглашений и их выполнением. Если это случится, то появится шанс на изменение парадигмы наших отношений с РФ», — сказал дипломат.