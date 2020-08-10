Екатерина Диденко ,которая потеряла мужа во время трагической вечеринки,замечена в обьятиях актера

Аптечный Ревизорро Екатерина Диденко, которая менее чем полгода назад лишилась мужа при трагических обстоятельствах, активно устраивает свою личную жизнь. У нее в разгаре роман с актером Владом Черных.

Пара отдыхала в Абхазии, а сейчас отправилась в Сочи. Диденко опубликовала пикантное фото с Владом Черных в своем Instagram и нарвалась на критику подписчиков. На снимке блогер в купальнике находится в объятиях любовника.

Екатерина Диденко закрыла комментарии к фотографии, а затем опубликовала в разделе Stories пояснение. Она заявила, что скорбит по мужу, но его уже не вернуть, а значит, она должна заняться собственной жизнью.

«Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь, перестану работать, и начну все выносить из дома??? Мне??? Детям??? Для кого нужна галочка — скорбить ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366 день идешь в отрыв? Во все тяжкие??? Мужа уже не вернуть. А все, кто живет — должны жить! Когда я с друзьями, знакомыми — мне хорошо. Когда я одна — начинает сносить крышу», — заявила Екатерина Диденко.

Диденко подчеркнула, что старается быть искренней: «Скучаю ли я по Вале? Конечно скучаю. Потому что невозможно забыть то, что было. Вчера, когда мы возвращались с поездки в Абхазии — я разрыдалась на таможне. Просто потому что меня спросили: А ГДЕ ВАШ МУЖ? Но я выбираю жить! Не для кого-то, а для себя! Я не хочу показывать то, какой меня хотят видеть. Плакать на камеру, а смеяться, когда она выключается. Я показываю себя такой, какая я есть, со своими заморочками. Если мне хорошо, я делюсь своей радостью. Если мне плохо — я делаюсь своими переживаниями».

Широкую известность Екатерина Диденко приобрела после трагедии, случившейся на ее дне рождения. Муж блогера, 32-летний Валентин, решил удивить жену необычным сюрпризом, и привез на праздник 25 килограммов сухого льда. Лед поместили в бассейн, потому что при соприкосновении с водой начинает выделять эффектные клубы пара. Компания хотела сделать красивые фотографии для социальных сетей, однако задумка повлекла за собой гибель Валентина и двоих друзей пары.