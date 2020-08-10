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Дочь Джонни Деппа влюбилась в девушку

Ранее девушка рассталась с Тимоти Шаламе.

Юная дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили Роуз Депп удивила откровенным фото с подружкой.

Два пикантнх фото появилось на странице красотки в Инстаграм. 21-летняя модель и актриса Лили-Роуз опубликовала фото, на котором целовалась с юной девушкой. Стоит отметить, что это был не невинный поцелуй подруг, а полноценный страстный поцелуй двух влюбленных. Кроме этого, девушка поделилась снимком, на котором стояла рядом с подружкой, страстно прижавшись к ней и открыв рот. Кстати, Лили-Роуз оставила под фото подпись «Я люблю тебя».

10 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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