Бен Аффлек экранизирует последние годы Голливуда Энигма 2 — Как британцы, взломав секретный чат, накрыли крупнейшую в истории мафиозную сеть » Дочь Джонни Деппа влюбилась в девушку Ранее девушка рассталась с Тимоти Шаламе. Юная дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили Роуз Депп удивила откровенным фото с подружкой. Два пикантнх фото появилось на странице красотки в Инстаграм. 21-летняя модель и актриса Лили-Роуз опубликовала фото, на котором целовалась с юной девушкой. Стоит отметить, что это был не невинный поцелуй подруг, а полноценный страстный поцелуй двух влюбленных. Кроме этого, девушка поделилась снимком, на котором стояла рядом с подружкой, страстно прижавшись к ней и открыв рот. Кстати, Лили-Роуз оставила под фото подпись «Я люблю тебя».

загрузка...