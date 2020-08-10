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Девушка-боец MMA поприветствовала фанатов суперфигурой в бикини

Валери Лореда

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда снова опубликовала откровенный снимок в социальных сетях. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсменки.

На этот раз Лореда поприветствовала фанатов в Майами. Она опубликовала две фотографии в купальнике, вызвав бурную реакцию со стороны болельщиков. Пост набрал уже семь тысяч лайков.

В своем последнем поединке Лореда победила нокаутом. Американка добыла третью победу подряд в карьере.

Лореда завоевала популярность благодаря активности в социальных сетях. Она неоднократно публиковала фото и видео откровенного характера, вызывая неоднозначную реакцию со стороны фанатов и других спортсменов.

10 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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