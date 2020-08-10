Демократы объявили неконституционными указы Трампа об отмене налогов

Юристы Демократической партии в Конгрессе США считают неконституционными четыре указа, которые президент США Дональд Трамп подписал накануне в целях смягчения экономических последствий пандемии коронавируса для жителей страны. Об этом спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) сообщила в воскресенье в эфире CNN

«Мои советники, занимающиеся вопросами соответствия конституции, говорят, что они [указы] абсурдно неконституционны», — отметила она. По ее убеждению, у властей на местах вопреки представлению главы государства «нет средств для полноценного участия» в выполнении упомянутых указов. «Они несут расходы в связи с коронавирусом, теряют доходы и вынуждены увольнять медиков, спасателей и представителей других важных профессий», — подытожила демократ.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в воскресенье в эфире ABC отказался однозначно заявить о противозаконности упомянутых указов главы государства. «Оставляю этот вопрос на суд юристов», — заявил Шумер, назвав эти указы «неосуществимыми, слабо проработанными и узкими». И Шумер, и Пелоси достаточно ясно выразили свою негативную позицию по отношению к этим указам в совместном заявлении в субботу.

Президент США 8 августа подписал четыре указа, направленные на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны в свете того, что администрация не смогла прийти к соглашению с демократами в Конгрессе США о новом пакете мер стимулирования американской экономики. Своим первым указом хозяин Белого дома распорядился приостановить сбор налога на зарплату, другим указом увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. Трамп также продлил срок действия моратория на выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды во время пандемии и смягчил условия выплаты студентами задолженности за обучение.

Позиция Трампа

Американский лидер ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая касалась бы как страхования на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы отвергают такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором рассматривались бы все вопросы смягчения экономических последствий пандемии.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти 500 млрд долларов для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.