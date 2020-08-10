Даша Астафьева зажгла на концерте Monatikа

Певица опубликовала в блоге несколько кадров с вечеринки, где предстала перед объективом фотографа Дена Боброва. На мероприятие Даша приехала в эффектном красном комбинезоне с откровенным V-образным декольте и рюшами под ним.

Свой аутфит Даша дополнила красным маникюром, разными серьгами, кольцом и несколькими подвесками на шее. Волосы Астафьевой были собраны в красивый пучок, а передние пряди уложены набок.

Первой лук Даши прокомментировала модель Алина Байкова, которая написала кротко: «Ходячий секс». Сама Даша тоже оставила короткую подпись под фотографиями.

К слову, образу Астафьевой не назовешь слишком откровенным, бывали у звезды и провокационнее луки. Но выглядит она ярко и из толпы, конечно, выделяется.