Цены на нефть повышаются, Brent подбирается к $45 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов растут на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса после того, как Белый дом и демократы не сумели достичь соглашения по поводу нового пакета стимулирующих мер.

По состоянию на 8:29 мск октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,49 к предыдущему закрытию до $44,89 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,6 до $41,82 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «цены на нефть растут после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны»

Со своей стороны, аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов добавляет, что «с точки зрения технического анализа позиции покупателей остаются сильными». «Слабый доллар США может поддержать нефтяной рынок, сделав товар привлекательным для покупателей», — полагает эксперт.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.