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Авиаудар ЦАХАЛа в Сирии: погибли 14 проиранских боевиков

Удар по Сирии: появились фото и видео - Korrespondent.net

По меньшей мере 14 проиранских боевиков погибли при авиаударе, нанесенном в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Авиаудары приписывают Израилю. Атака была направлена на иранские силы, размещенные в провинции.
За последние дни авиаудары по объектам, где дислоцируются проиранские боевики в Сирии, участились. Как отмечается, в понедельник сирийские ПВО перехватили ракеты, нацеленные на исследовательский центр и военную базу в Алеппо. Армия обороны Израиля атаки не комментирует.

Также в ночь на 10 августа израильские ВВС нанесли удары по инфраструктуре ХАМАСа в Газе.

Это стало ответом на запуск воздушных шаров со взрывчаткой.
https://mignews.com/news/arabisrael/world/100820_73354_23199.html

10 августа, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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