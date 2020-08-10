Авиаудар ЦАХАЛа в Сирии: погибли 14 проиранских боевиков

По меньшей мере 14 проиранских боевиков погибли при авиаударе, нанесенном в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Авиаудары приписывают Израилю. Атака была направлена на иранские силы, размещенные в провинции.

За последние дни авиаудары по объектам, где дислоцируются проиранские боевики в Сирии, участились. Как отмечается, в понедельник сирийские ПВО перехватили ракеты, нацеленные на исследовательский центр и военную базу в Алеппо. Армия обороны Израиля атаки не комментирует.

Также в ночь на 10 августа израильские ВВС нанесли удары по инфраструктуре ХАМАСа в Газе.

Это стало ответом на запуск воздушных шаров со взрывчаткой.

https://mignews.com/news/arabisrael/world/100820_73354_23199.html