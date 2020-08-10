Американские ученые рассказали о пользе безделья

Бездельничать время от времени полезно. К такому выводу пришли специалисты из Сент-Луисского университета в США.

Эксперты провели испытание с участием добровольцев — результаты показали, что люди, которым приходится выполнять много дел за короткий промежуток времени, страдают рассеянностью, забывчивостью и плохой концентрацией внимания.

Напротив, безделье активизирует работу мозга: «активность в узлах сети синхронизируется, то есть все участки сети пассивного режима работы мозга начинают действовать слаженно», а нейроны «выстреливают» потенциалами действия.

Именно в моменты отдыха человека осеняют умные мысли и в голову приходят нестандартные идеи, подчеркивают нейрофизиологи, которых цитирует портал Kubnews.