62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

В семье 62-летнего исполнителя хитов «Московский бит» и «Черный кот» Валерия Сюткина и его 45-летней жены Виолы сегодня случилось радостное событие, — супруги во второй раз раз стали родителями. Сын пары появился на свет в одной из элитных столичных клиник. Роды прошли без осложнений, и сейчас мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

О пополнении в семействе изданию Starhit рассказал один из близких друзей пары. Он уточнил, что пара тщательно скрывала беременность, а последний триместр провела в своем подмосковном загородном доме, чтобы быть подальше от посторонних глаз.

Валерий Сюткин с женой Виолой

Беременность протекала достаточно спокойно. Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности — это надо видеть! Пылинки сдувал!

— рассказал приятель супругов в беседе с изданием.

При этом о пополнении в семействе Валерий Сюткин и Виола мечтали не один год. Даже в начале 2020-го года певец и композитор в публичном пожелании самому себе загадывал еще раз стать отцом:

Желаю себе ребенка в этом году. Мне неважно, мальчик родится или девочка, буду рад любому. Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке. Какие наши годы!

Валерий и Виола вместе с 1993 года, а в 1996-м у них родилась дочь, которую, как и мать, назвали Виолой. До встречи с Виолой Сюткин был дважды женат. От первого брака у него осталась взрослая дочь Елена, — она окончила экономический факультет, а в 2014 году родила дочь Василису. У Сюткина также есть 33-летний сын Максим, который окончил географический факультет МГУ и сейчас работает в туристическом бизнесе.