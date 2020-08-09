Выборы в Беларуси признаны состоявшимися

Показатель явки на избирательных участках на выборах белорусского президента равен 54%, соответственно, есть все основания, чтобы признать нынешние выборы состоявшимися.С таким заявлением в прямом эфире одного из телеканалов выступила глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина.

«Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Таким образом, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат», — прокомментировала чиновница.

Более того, она пояснила, что 50-процентный барьер преодолели все регионы, за исключением столицы страны Минска. Тем временем, в Гомельской и Могилевской областях на участки пришли свыше 60% избирателей, сюда входят и проголосовавшие досрочно. Также известно, что в Гомельской области уже проголосовали 66% избирателей, в Могилевской — 63%.