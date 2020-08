Социальные нормы поведения могут приводить мужчин к депрессии В австрийских тайниках до сих пор хранятся миллиардные сокровища фашистов » Всемирно известная группа BTS выпустит фильм Южнокорейская группа BTS выпустит документальный фильм Break the Silence: The Moviе. В прокате США картина ожидается 24 сентября. Режиссером фильма выступил Пак Чжун Су. Ранее он выпустил документальные ленты о BTS под названиями Burn the Stage:The Movie и Bring the Soul: The Movie. Фильм будет посвящен их первому международному концертному туру Love Yourself: Speak Yourself, который прошел в 2019 году. Зрители увидят закулисную жизнь участников коллектива, музыканты также поделятся своими личными историями. BTS — южнокорейский бойбенд, основанный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.

загрузка...