Во Львове создадут инновационный медицинский кластер для изучения проблем вирусологии

В пятницу, 7 августа, во Львове подписали меморандум о том, чтобы создать в Украине медицинский кластер, в котором будут привлекать иностранные инвестиции и технологии для исследования и борьбы с COVID-19 и другими вирусами.

Об этом сегодня сообщили на сайте Львовской ОГА.

Подписание состоялось в онлайн-формате в присутствии представителей университетов и местных властей Львова.

В проекте будут участвовать представители не только Украины, но и Израиля, США, Польши, Кореи и Ирландии. Представители этих стран также подписали меморандум.

Ранее журналисты сообщали, что таким же образом, в онлайн-формате, подписали меморандум о взаимопонимании между властями и университетами Львова и ТПП Израиль-Украина, в котором упоминалось создание шоу-рума украинско-израильских инноваций.