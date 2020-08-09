Виктор Павлик переживает огромное горе в связи со смертью младшего сына

В своем Instagram-аккаунте известный украинский певец Виктор Павлик опубликовал видео, снятое в последние дни жизни его младшего сына Павла. Так, в первой половине ролика видно, как маленький Павел, выбежав на сцену к отцу, говорит в микрофон «Папа, я тебя люблю». Точно такие же слова онкобольной парень произнес, когда лежал под капельницей.

«Просто без слов», — написал певец под видео. Отметим, что многочисленные подписчики артиста принялись писать ему слова поддержки и соболезнования, а еще они пожелали сил Павлику и матери погибшего Павла Ларисе.

«Виктор, я понимаю, что держаться сейчас очень тяжело и больно что-то говорить, читать и думать, как жить дальше. Ваш сын, я уверен, он бы не хотел, чтобы вы падали духом, и сдавались», — сказано в одном из комментариев.