В тихом омуте.. или выборы президента в Беларуси

Сегодня день выборов президента Беларуси. И уже сейчас можно сказать, что это была самая жаркая предвыборная гонка для этой страны как минимум в XXI веке.

Но судя по последней неделе перед выборами, кульминация этой истории еще впереди. Было много трэша – и много связанного со спортом.

Переносили футбольные матчи. Кажется, из-за лозунга «Жыве Беларусь» Одним из мест встречи оппозиционных кандидатов с избирателями накануне выборов стали стадионы. И на встречи приходило так много людей, что в течение прошлой недели городские власти рапортовали о срочных ремонтах на этих аренах.

Но футбольные матчи до поры до времени не отменяли. И тогда в Гродно, когда играли «Неман» с минским «Динамо», с трибун зазвучал де-факто запрещенный в стране лозунг – «Жыве Беларусь». Несколько дней спустя аналогичную кричалку затянули в Солигорске.

В четверг на стадионе «Строитель» играли «Шахтер» Юрия Вернидуба и брестское «Динамо» – на матч пришло рекордное количество зрителей. Больше четырех тысяч зрителей – до этого в Солигорске так много людей приходило аж в 2007-м.

Подогревало ситуацию, что в начале прошлой неделе на этом же стадионе должен был пройти оппозиционный митинг, но «лопнули трубы» – в городе говорили, что аварийные работы могут растянуться на пару недель.

Но футбол прошел, а людям никто не смог помешать скандировать то самое – «Жыве Беларусь». И вот это уже возымело свой эффект.

Последние дни перед выборами обострили ситуацию между оппозицией и властью. После того, как в Минске заблокировали возможность провести еще один митинг, сторонники Светланы Тихановской (главного оппонента Лукашенко) провели флешмоб и собрались в Киевском сквере на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования.

В ответ власти устроили там же свой концерт с участием Виталия Воронко – баянист, продюсер прыгуньи в длину и призерки Европейских игр Анастасии Мирончик-Ивановой, а также автор песни «Батька».

Но два звукорежиссера мероприятия – Владислав Соколовский и Кирилл Галанов – вместо фонограммы для Воронко включили песню Виктора Цоя «Перемен».

Песню на середине прервал глава центрального района Минска, а диджеев в тот же день задержали и посадили в СИЗО на 10 суток.

Дошло до смешного (или жуткого – с какой стороны посмотреть). В телеграм-каналах Минска, в которых организовывались велосипедные прогулки, предложили на этих выходных кататься не просто так, а в поддержку честных выборов. Ответ оказался суровым – в центре столицы Беларуси ловили всех велосипедистов. Одной из девушек сломали руку, пытаясь снять ее с велосипеда, было еще несколько сообщений о работе скорой помощи после действий милиции.

Кажется, кульминация этой истории начнется уже после завершения выборов – ни во власти, ни в оппозиции уже не сомневаются, что результаты, обнародованные ЦИК, будут далеки от реального результата.

И уже становится понятно как себя поведут люди дальше и как далеко они готовы пойти..

Ждем с нетерпением новостей с Минска.