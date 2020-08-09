В своей новой рекламной кампании «Слуги народа» обьяснили кто отвечает за бардак в стране

Официально местная избирательная кампания еще не стартовала, а уже на рекламных бордах появились слоганы: «Ты – это Украина», «Украина начинается с тебя», «Будь независимым». Это не лозунги времен Леонида Кравчука или Леонида Кучмы. И даже Виктора Януковича. И не Юлии Тимошенко.

Это лозунг 2020 года – «Слуги народа» Зеленского. По факту тяжелая пропаганда, которая отдает «портянками комиссаров товарища Брежнева». Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер, историк и журналист Павел Бондаренко.

Журналист отмечает, здесь есть важный нюанс. «Слуги народа» хотят сказать, что именно ты – это весь тот бардак, который они развели в стране. Не они, а ты за него отвечаешь. В принципе, они правы – ты за них голосовал, значит должен взять на себя ответственность за управление людей, которых ты и привел к власти. Они тебя к себе привязывают по принципу круговой поруки и коллективной ответственности.

«Мы, как и ты – одной крови, поддержи нас!». Главное, лишь бы не Порошенко, а там и с голоду сдохнуть не жалко, но это только вам, потому что у них всегда бутерброды с икорочкою под душистый чай готовы», – написал журналист.