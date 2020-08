Тина Кароль показала свое фото с сыном Укрепить мышечную массу можно с помощью ягоды » В сети появился необычный фильм о Гарри Поттере В Сети появился фильм о Гарри Поттере, где из фильма «Гарри Поттер и философский камень» убрали все магические атрибуты, в том числе волшебные палочки, заменив их огнестрельным оружием. Фильм вышел под названием Harry Potter With Guns. Лента доступна для просмотра на сайте Potter With Guns. Авторы ролика хотели привлечь внимание к проблеме применения оружия в США и не часто ли в Голливуде показывают оружие. «Все-таки пистолет — это машина для убийства, и цель у нее одна — убить», — говорится на сайте Harry Potter With Guns. В фильме профессор Дамблдор стреляет по фонарям, Гермиона вопросы решает с помощью пистолета, в «Лавке Олливандера» Гарри Потера выбирает не волшебная палочка, а боевое оружие. Отмечается, что на создание картины «Гарри Поттер с пушкой» ушло пять лет.

загрузка...