«  
  »

В Минске задержаны сотрудники российского телеканала

В день президентских выборов в Беларуси задержали троих россиян. Мужчин положили прямо на землю на Интернациональной улице в Минске.

Выяснилось, что задержанные оказались сотрудниками телеканала «Дождь» – два корреспондента и оператор. Около 11 человек в штатском скрутили журналистов, после чего увели их в неизвестном направлении. Проезжающие мимо сотрудники полиции никак не отреагировали на происходящее.

Факт задержания россиян подтвердили и на самом телеканале.

Сообщается, что журналистов забрали после того, как они решили взять интервью представительницы штаба Виктора Барбарико, которого не допустили к президентским выборам, Марии Колесниковой. Также она является соратницей соперницы Лукашенко на этих выборах Светланы Тихановской.

9 августа, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  