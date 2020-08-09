В Израиле расформировывают кошерную телефонную мафию — на долго ли?

Широкая публика в Израиле не слишком осведомлена об особенностях сотовой связи в ультраортодоксальном секторе. Меж тем, это огромная доля рынка, очень лакомая для сотовых компаний, но жестко регулируемая авторитетными раввинами.

В 2005 году, когда стало ясно, что без мобильных телефонов не обойтись даже самым «божьим людям», была создана «раввинская комиссия по вопросам связи». Она зарегистрирована в качестве НКО, но фактически это монопольный регулирующий орган в сфере сотовой связи для ультраортодоксального сектора.

Комиссия заключила с крупными сотовыми операторами соглашения, согласно которым каждая компания создает специальный диапазон «кошерных номеров», работающих по особым нормам. Для таких номеров появились специальные префиксы – 050-71, 052-41, 054-84, 058-32, 053-31 и т. д.

Для этих номеров сотовые компании устанавливали любые ограничения, предписанные «раввинской комиссией». Прежде всего это отсутствие подключения к интернету и запрет на звонки по определенным номерам, внесенным комиссией в «черный список». Кроме того, для «кошерных» номеров отсутствует возможность перехода от оператора к оператору с сохранением своего телефонного номера.

Взамен ультраортодоксальные раввины разрешили своей пастве обзаводиться мобильными телефонами – но только с этими самыми «кошерными» номерами. Таким образом сотовые операторы заполучили множество новых клиентов.

Конечно, у каждого ультраортодокса есть возможность купить обычную сим-карту без всяких ограничений. Но это будет «некошерно», использование обычных сим-карт подпадает под раввинский запрет, и «засветить» в общине такой телефон – все равно что запить стаканом молока бутерброд с колбасой.

Кроме того, многие услуги в ультраортодоксальном секторе оказываются только по регистрации «кошерного» телефона. Например, ребенка нельзя записать в ясли и детский сад без такого номера телефона.

Таким образом услуги мобильной связи в ультраортодоксальной сфере оказались полностью монополизированы религиозной верхушкой, действующей через одну-единственную НКО. Однако некоммерческой деятельностью эта комиссия не удовлетворилась. Она стала собирать с сотовых компаний большие взносы на работу специального организационного центра, занимающегося всей текучкой, связанной с «кошерной» сотовой связью. Но сама комиссия передала эту работу частным подрядчикам, не делясь с ними получаемыми от сотовых компаний взносами. А частные подрядчики стали зарабатывать деньги на выдаче лицензий структурам, организующим разные телефонные линии.

Чтобы получить разрешение на внесении таких линий в «белый список», следует подать заявку, оплатить ее оформлении и рассмотрение, а в случае коммерческой линии с ее владельцев взимается и постоянная плата за пребывание этой линии в «кошерном допуске».

Номера, считающиеся нежелательными, «раввинская комиссия» просто запрещает, и операторы сотовой связи выполняют все ее распоряжения, перекрывая доступ к этим номерам для кошерных телефонов. Так были запрещены звонки на линии помощи женщинам, пострадавшим от насилия, линия трудоустройства для ультраортодоксов и многие другие номера.

Фактически получилось, что целый сектор оказался в «добровольно-принудительном порядке» изолирован от всех потребительских законов и норм, касающихся сотовой связи. Вместе с тем, поскольку формально ультраортодоксов никто не заставляет пользоваться именно этими номерами или исключительно ими, с юридической точки зрения ко всей этот системе подкопаться было невозможно, несмотря на многочисленные жалобы на комиссию. Правда, жалобы эти поступали не столько от самих ультраортодоксов, сколько от владельцев «запретных» линий, феминистских организаций, потребительских советов и прочих недовольных таким порядком структур.

По этим жалобам проводились проверки, но только сейчас они привели к реальному результату. Государственная служба регистрации некоммерческих организаций обратилась в окружной суд с ходатайством об ордере на расформирование «раввинской комиссии по вопросам связи», поскольку та «нарушает закон о некоммерческих организациях и действует не в соответствии с целями, заявленными в уставе».

Отметим, что эта служба «донимает» раввинскую комиссию уже пять лет, требуя от нее различные сведения о порядке работы и высылая предупреждения о нарушениях. Однако инициировать расформирование этой организации государство решилось только сейчас.

Если суд удовлетворит ходатайство государства, деятельность «амуты» формально прекратится, а вместе с ней – и действие договоров, подписанных с сотовыми операторами относительно порядка работы «кошерных» номеров.

Вместе с тем, сам ультраортодоксальный сектор и обязанность следовать предписаниям раввинов для сотен тысяч людей никуда не денутся. Однако если не будет технических ограничений на работу телефонных номеров, у ультраортодоксов появятся новые возможности, а вместе с ними и соблазн пользоваться мобильным интернетом и звонить куда угодно.

Поэтому раввины окажутся перед выбором – запретить вообще мобильную связь или попытаться заново войти в ту же воду и поддерживать ту же систему ограничений, зарегистрировав новый регулирующий орган вместо запрещенного судом, что будет непросто, поскольку ситуация уже не та, что в 2005 году, и предыдущий подобный орган будет запрещен в судебном порядке.

https://www.9tv.co.il/item/16789