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В Беларуси стартовали выборы президента

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси стартовали выборы президента страны. Накануне в Минск стянули военную технику, правоохранители переведены на усиленный вариант службы.

В выборах принимают участие 5 кандидатов:

действующий президент Александр Лукашенко,

жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская,

сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев,

экс-депутат Анна Канопацкая,

председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой, Николаю Козлову.

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки. Для избрания президентом Беларуси необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования наблюдалась рекордная явка избирателей – 41,7%.

9 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика ﻿
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