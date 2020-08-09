В воскресенье, 9 августа, в Беларуси стартовали выборы президента страны. Накануне в Минск стянули военную технику, правоохранители переведены на усиленный вариант службы.
В выборах принимают участие 5 кандидатов:
действующий президент Александр Лукашенко,
жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская,
сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев,
экс-депутат Анна Канопацкая,
председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.
ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой, Николаю Козлову.
Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки. Для избрания президентом Беларуси необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Согласно данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования наблюдалась рекордная явка избирателей – 41,7%.
Leave a Reply