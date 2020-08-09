Кандидата в президенты США укусила летучая мышь Художница нарисовала уникальный «дневник карантина» на стене » В Беларуси стартовали выборы президента В воскресенье, 9 августа, в Беларуси стартовали выборы президента страны. Накануне в Минск стянули военную технику, правоохранители переведены на усиленный вариант службы. В выборах принимают участие 5 кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой, Николаю Козлову. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки. Для избрания президентом Беларуси необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Согласно данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования наблюдалась рекордная явка избирателей – 41,7%.

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