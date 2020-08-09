В Беларуси готовятся массовые митинги против старого режима

Белорусская оппозиция готовит народные протесты. Никто не верит,что Лукашенко сдастся без боя и фальсификации выборов. Противостояние будет жестким. Дальше цитата.

«Наша свобода совсем близко. У этого насквозь прогнившего поганого режима нет никаких шансов. Однако сейчас необходимы мобилизация и концентрация всех наших сил и возможностей. Важны солидарность и поддержка, смелость и мужество.

Ясно, что никаких выборов при Лукашенко нет. Ясно, что его подельники снова сфальсифицируют итоги. Борщеварка Ермошина при пустых участках на досрочном голосовании уже нарисовала явку в 41,7 процента. Мы для них вообще не люди: нас не видят, не слышат, не замечают, голоса нагло крадут, а паспортные данные используются, как угодно и кем угодно.

Но, может быть, хватит? Сколько еще лет жизни мы должны отдать этому прожорливому паразиту, захватившему нашу страну?

Пора показать, что мы есть. Заставить их увидеть, услышать и заметить нас. И сделать это можно только одним способом — выйдя на улицу. Это наше конституционное право и право, прописанное в Декларации прав человека — требовать проведения свободных и честных выборов на мирных акциях протеста.

Лукашенко — никто, ноль. Он незаконно удерживает власть более двух десятков лет и впереди его ждут только суд и тюрьма. Все, кто будет пытаться ему помогать продлить агонию — фальсификаторы голосования или омоновские опричники — автоматически записываются в соучастники преступления и обязательно будут подвергнуты люстрации.

Самое главное — понимать, насколько их мало. Нас 97 процентов. И это не просто красивые слова, это реальность. Вся страна восстала против этого колхозного режима. Нам просто надо быть вместе и, несмотря ни на что, не сдаваться.»