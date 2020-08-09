В австрийских тайниках до сих пор хранятся миллиардные сокровища фашистов

Историю фашистских сокровищ на дне озера Топлиц историки раскрывали много раз и из разных источников. Но в эти же дни и в этих же местах был укрыт еще ряд крупных кладов.

Хельмут фон Химмель, соратник Бормана и один из руководителей НСДАП, спрятал часть партийной кассы в подвалах средневекового замка зальцбургских архиепископов. У известного нацистского преступника Адольфа Эйхмана имелось семь ящиков с ценностями на восемь миллионов долларов. Австрийской жандармерии удалось проследить их путь от «Ракотеля», где жил Эйхман, до селения Блаа-Альм, лежащего в шести километрах от озера Альтаусзее. Дальнейшая судьба их в точности неизвестна; согласно показаниям некоторых свидетелей, в мае 1945 года несколькими старшими офицерами СС было сброшено в озеро Альтаус-зее от 6 до 7 ящиков с золотом. В это же озеро, по слухам, были «разгружены» три грузовика с золотом, отправленным в «Альпийскую крепость» по приказу штандартенфюрера СС Йозефа Шпацила, бывшего шефа гестапо в Голландии, позже начальника II отдела РСХА.

Маленькая вилла Шлосс Фушель принадлежала министру иностранных дел нацистской Германии Иоахиму фон Риббентропу. Вскоре после войны вблизи этой виллы местные жители обнаружили тайник, в котором находились две металлических коробки с золотыми монетами на сумму 10 000 долларов. Предполагается, что это лишь часть ценностей, укрытых по распоряжению Риббентропа, – другая часть, возможно, таится на дне одного из горных озер в окрестностях Бад-Аусзее.

Существует легенда, что где-то в Аусзее укрыты и сокровища Вильгельма Канариса – шефа германской военной разведки (абвера). Канарис оказался в числе заговорщиков, готовивших покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Спустя три дня после этой неудачной акции Канарис был арестован. И хотя степень участия Канариса в подготовке заговора до сих пор остается невыясненной, в апреле 1945 года он и его заместитель были приговорены к смертной казни через повешение. Считается, что еще до своего ареста Канарис укрыл в одной из пещер в горах близ Аусзее ценности, входившие в состав секретного фонда абвера: персидские ковры, гобелены и целый склад наркотиков, стоящих миллионы долларов. В окрестностях Аузее, по слухам, укрыты также касса 6-й германской армии – 4,5 млн рейхсмарок, и груз гитлеровского уполномоченного в Венгрии, штандартенфюрера СС Курта Бехера – несколько ящиков с золотом, конфискованным у венгерских евреев.

В озере Топлиц, по различным сведениям, попали серебро и платина из морской научно-исследовательской лаборатории ВМФ Германии, сокровища Отто Скорцени – 22 ящика по 48 кг, в каждом из которых содержалось 20 слитков золота весом по 2,4 кг, а также сокровища обергруппенфюрера СС, гауляйтера Верхнедунайской области (Oberdonau) Эйгрубера – стальная кассета размером 25×35 см, наполненная бриллиантами.

В число сокровищ, укрытых в соляных шахтах Зальцкаммергута и окрестных горных озерах, молва включает также имущество и ценности, принадлежавшие оккупационной администрации Сербии, Албании, Греции, а также правительствам государств – союзников Гитлера: Хорватии, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии. Считается, что среди этих ценностей, в частности, могло находиться золото румынской церкви и наркотики (около 300 фунтов морфия), эвакуированные из Словакии по распоряжению премьер-министра этой страны.

Рассказывают также о секретной миссии самолета Ю-88, 5 мая 1945 года сбитого американскими истребителями в небе над Австрией и упавшего в горное озеро Аттерзее близ Зальцбурга. Уже после войны было установлено, что этот самолет стал одним из последних, которым удалось вырваться из осажденного Берлина. Он был отправлен в «Альпийскую крепость» по личному распоряжению Гитлера и имел на борту последние письменные приказы фюрера, а также слитки золота и платины.

В целом же сокровища, вывезенные РСХА в Штирию, оценивались экспертами Нюрнбергского трибунала в пять миллиардов двести миллионов долларов.