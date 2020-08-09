Укрепить мышечную массу можно с помощью ягоды

Специалисты Корнельского университета установили, с помощью какого продукта можно укрепить мышечную массу. Исследование ученых продолжалось ровно 6 недель, и в нем участвовали женщины от 25 до 75 лет. Женщин разного возраста распределили в 2 группы.

Участницы первой группы ежедневно съедали почти 2 чашки свежей черники, добровольцы из второй группы ввели в рацион такое же количество замороженной ягоды. При этом во время эксперимента участницы не употребляли другие продукты, содержащие полифенолы и антоцианины. Ежедневно, через полтора часа после того, как женщины употребили клубнику, ученые брали на анализ сыворотку из крови. Оказалось, что у каждой женщины наблюдался прирост количества прогениторных клеток мышц.

Специалисты установили, что у участниц эксперимента, возраст которых не превышал сорока лет, существенно уменьшился процент мертвых клеток мышц, что свидетельствовало о повышении устойчивости к окислительному стрессу и повышению потребления кислорода клетками. А вот у всех женщин старше 60 лет ученые не обнаружили никакого прогресса.