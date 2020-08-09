Ученые обнаружили рак кости у динозавра

Болезни человека непосредственно связаны с болезнями прошлого, эволюцию которых необходимо изучить, заявили исследователи.

Канадские ученые из университета McMaster и Королевского музея Онтарио нашли злокачественную опухоль в малоберцовой кости динозавра, жившего 76 миллионов лет назад. Исследование опубликовал научный журнал Lancet Oncology.

Отмечается, что сначала необычные наросты и повреждения на кости, найденной в 1989 году, приняли за следы перелома, который зажил. Однако ряд проведенных анализов показали, что центрозавр страдал от остеосаркомы — рака костей.

«Здесь мы демонстрируем очевидные признаки рака костей на поздней стадии у рогатого динозавра, который жил 76 миллионовлет назад — впервые. Это очень волнительно», — заявил один из ученых Марк Кроутер.

При этом другой исследователь, Дэвид Эванс, отметил, что рак, вероятно, сделал динозавра уязвимым, однако травоядному удавалось выживать благодаря жизни в большом стаде, и он, скорее всего, умер вместе с другими членами стада в результате наводнения.