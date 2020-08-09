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Туристы, на пляже в Бельгии, избили полицейских пляжными зонтами

На пляже в городе Бланкенберге в Бельгии туристы устроили массовую драку с полицейскими.

Местный спасатель сделал замечание группе туристов, которая состояла примерно из 40 человек. Он сообщил отдыхающим, что сидеть в данном месте на пляже нельзя. Когда туристы отказались уходить, были вызваны полицейские.

Менеджер ближайшего бара, который видел инцидент, рассказал, что драка между посетителями и правоохранителями началась внезапно и вскоре превратилась в настоящий хаос.

Туристы использовали в качестве оружия пляжные зонты, шезлонги, шесты для виндсерфинга и даже забрасывали противников, вооруженных дубинками, песком. Нескольких правонарушителей арестовали, когда на пляж приехало подкрепление, чтобы остановить побоище.

9 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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