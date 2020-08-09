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США назвали сроки сокращения военного присутствия в Афганистане

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что американское военное присутствие в Афганистане к осени 2020 года сократится до пяти тысяч человек. Такие сроки он назвал в эфире Fox News.

«Мы должны проинформировать Конгресс США о том, как это выглядит <…> Мы полагаем, что можем выполнять все основные задачи, прежде всего речь идет об обеспечении того, чтобы Соединенным Штатам не угрожали террористы, выходящие из Афганистана», — объяснил Эспер.

По его словам, этой цели можно достичь и при более низком уровне военного присутствия в стране.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. «Мы заключили соглашение. Мы достигнем нуля, мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года», — ответил политик на вопрос о переговорах американской стороны с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России). Помпео подчеркнул, что на данный момент США сократили вполовину свое военное присутствие в стране.

9 августа, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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