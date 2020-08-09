Специалисты обьяснили почему надо пить красное вино

Приверженцы здорового образа жизни всегда распространяют информацию о том, что любой алкоголь, включая красное вино, опасен для здоровья. Специалисты рассказали, что опасность красного вина сильно преувеличена, и на самом деле в небольших объемах этот алкоголь очень полезен для здоровья.

Красное вино является единственным спиртным напитком, содержащим вещество ресвератрол. Это уникальный антиоксидант, который повышает иммунитет, а также снижает угрозу развития старческого слабоумия, инсульта, болезней сердца и сосудов.

Особенно полезен ресвератрол в том случае, если вы часто принимаете солнечные ванны, поскольку защищает кожу от ультрафиолета. Также благодаря этому антиоксиданту можно быстро вывести вредный холестерин из организма и улучшить кровообращение. Последние исследования доказали, что красное вино полезно женщинам, и регулярное употребление этого напитка улучшает состояние кожи.

В красном сухом вине также содержатся вещества, способствующие расслаблению и избавлению от стресса, укреплению зубной эмали и улучшению пищеварения. Один бокал вина в день поможет сжигать лишний жир и сбрасывать лишние килограммы. Однако увлекаться красным вином медики все же не советуют. Если вы действительно хотите улучшить самочувствие с помощью этого спиртного напитка, необходимо выпивать не больше одного бокала в день.