Социальные нормы поведения могут приводить мужчин к депрессии

По мнению американских исследователей, «обязанность» мужчин самостоятельно решать свои проблемы и бороться с тревогой, также может нанести ущерб психическому здоровью и повысить риск депрессии.

Социальные нормы поведения, которые каким-то образом «навязываются» мужчинам со стороны общества, могут привести к серьезным трудностям для них, при обращении за помощью, когда они в ней действительно нуждаются..

Что примечательно, в этом исследовании, ученые изучили данные молодых афроамериканцев. Они использовали данные из базы данных, включающие различные ответы, предоставленные 270 чернокожими мужчинами из Соединенных Штатов в возрасте от 18 до 30 лет, которые поступили в пять колледжей или университетов в Соединенных Штатах.

По словам ведущего автора исследования Джанеля Гудвилла, даже если мужчины знают, куда обратиться за помощью, и, следовательно, даже когда у них есть возможность ее получить то, они обнаруживают реальный барьер в культурных нормах связанных с мужественностью.