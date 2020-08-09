Социальные нормы поведения могут приводить мужчин к депрессии

По мнению американских исследователей, «обязанность» мужчин самостоятельно решать свои проблемы и бороться с тревогой, также может нанести ущерб психическому здоровью и повысить риск депрессии.
Социальные нормы поведения, которые каким-то образом «навязываются» мужчинам со стороны общества, могут привести к серьезным трудностям для них, при обращении за помощью, когда они в ней действительно нуждаются..
Что примечательно, в этом исследовании, ученые изучили данные молодых афроамериканцев. Они использовали данные из базы данных, включающие различные ответы, предоставленные 270 чернокожими мужчинами из Соединенных Штатов в возрасте от 18 до 30 лет, которые поступили в пять колледжей или университетов в Соединенных Штатах.
По словам ведущего автора исследования Джанеля Гудвилла, даже если мужчины знают, куда обратиться за помощью, и, следовательно, даже когда у них есть возможность ее получить то, они обнаруживают реальный барьер в культурных нормах связанных с мужественностью.
Вопросы касались самодостаточности и эмоционального контроля, а также симптомов депрессии. Очень часто исследователи сталкивались с такими ответами как — «Ненавижу просить о помощи» или «Я никогда не делюсь своими чувствами». Также была выявлена реальная связь между более высоким уровнем склонности к депрессии и самодостаточностью.
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