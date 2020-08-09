Рита Ора сделала селфи в «голом» бикини на Ибице

Известная британская певица Рита Ора опубликовала серию откровенных фото на своей странице в Instagram.

На селфи артистка появляется в раздельном золотистом купальнике бренда Oseree. Ора позирует с распущенными волосами, сидя на камне на фоне природы.

Купальник, который звезда выбрала для принятия солнечных ванн, практически не прикрывает ее грудь. Откровенный образ Ора дополнила большим количеством золотых подвесок, браслетов и других украшений.

Отмечается, что данная модель бикини стоит 180 фунтов стерлингов (около 6,5 тысячи гривен).

В комментариях к посту 29-летняя Ора, находящаяся на Ибице с друзьями, отметила, что это последний отдых перед релизом хитов. Публикация звезды собрала больше 691 тысяч лайков.