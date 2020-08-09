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Проблема украинского электората — круговорот старых,не дееспособных политиков

Каждые 5 лет ситуация в Украине повторяется, и к власти приходят ущербные политики, которые обворовывают простых граждан. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Дмитрий Корнейчук.

«При этом они не просто грабят народ, но и надуваются от собственной важности. От ощущения себя небожителями. Все эти бывшие президенты, премьеры, министры, депутаты и так далее», — отмечает эксперт. По его словам, если говорить о простых гражданах, то они следуют многовековой рабской ментальности и терпят пришедших к власти.

Кроме того, они даже обсуждают этих людей, как будто те являются великими политиками. Затем проходят новые выборы, украинцы выбирают новых ущербов, а про старых почему-то дружно забывают.

Они болтаются как г*вно в проруби, надеясь на то, что в будущем снова проскочат во власть, однако они уже теряют свою актуальность

 

9 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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