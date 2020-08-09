Оппозиция в Беларуси обещает созвать Майдан в случае фальсификации результатов выборов

Еще задолго до подсчета реальных голосов в Беларуси были оформлены протоколы с результатами президентских выборов. Такое заявление прозвучало от белорусского оппозиционера Анатолия Лебедько.

Он заявил, что на этих президентских выборах в Беларуси действующему главе государства Александру Лукашенко нарисуют 76% голосов. По его словам, белорусов уже заранее готовят к такому исходу выборов, и такой процент голосов озвучивают провластные СМИ. Лебедько считает, что проходящие сегодня выборы являются спецоперацией действующего главы государства по переназначению себя.

Оппозиционер указал на то, что во всех избирательных комиссиях практически нет представителей альтернативных кандидатов, наблюдателям закрыли дорогу на участки, и они работают вне избиркома.

В то же время политик считает, что такие действия Лукашенко не сыграют ему на руку. Сейчас у президента самые низкие рейтинги за всю историю Беларуси, и народ ему больше не доверяет. Даже власти России открыто заявляют о том, что не поддерживают Лукашенко. Оппозиционер не сомневается в том, что после выборов в Беларуси начнутся массовые акции протеста, однако президент уже подготовился к таким событиям и решит проблему с помощью силового сценария.