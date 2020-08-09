О гениальной актрисе Фаине Раневской будет снят сериал

Режиссер Дмитрий Петрунь снимет сериал о советской актрисе Фаине Раневской. Проект приурочен к 125-летию со дня рождения актрисы. Сериал будет состоять из восьми эпизодов.

Как отметил генпродюсер компании Star Media Влад Ряшин, работа над сценарием длилась шесть лет.

«Потому что ответственность очень большая, не только перед Фаиной Раневской, но и перед армией почитателей таланта. Сейчас в наших руках очень хороший сценарий», — сказал Ряшин.

В 2021 году исполняется 125 лет со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской. Итогом 60-летней актерской карьеры стали десятки ролей на сцене и около тридцати — в кино. Актриса известна благодаря ролям в фильмах «Подкидыш», «Небесный тихоход», «Человек в футляре» «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Золушка» и многих других. Принимала участие в озвучивании персонажей в «Сказке о царе Салтане» (Бабариха) и «Карлсон вернулся» (Фрекен Бок). Раневская скончалась 19 июля. Похоронена на Новом Донском кладбище.