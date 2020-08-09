Не толерантные темнокожие люди требуют вырезать из клипа популярной артистки кадры с белой женщиной

Новый клип Карди Би на песню WAP, в котором снялись темнокожие артистки, раскритиковали за участие в нем белой женщины. В ролике снялась 22-летняя Кайли Дженнер.

«Я с радостью наслаждался этими темнокожими красотками, пока не обнаружил в клипе наглого колонизатора, ворующего чужую культуру. Это вызвало мое негодование. Она настоящий стервятник, который не помнит, как выглядит ее собственная кожа! Долой стервятников из культуры!», — прокомментировали пользователи.

Кроме того, на популярном сайте появилась петиция с требованием вырезать Кайли Дженнер из клипа или совсем удалить ролик. Ее уже подписали более более 50 тысяч человек.

Клип Карди Би совместно с Megan Thee Stallion вышел на YouTube-канале певицы. За сутки ролик собрал на YouTube более 30 миллионов просмотров.