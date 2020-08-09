Карантин не поможет. Переболеют все

Вторая волна коронавируса этой осенью становится неизбежной, и заразятся все те, кто соблюдал жесткие карантинные меры. Такое заявление прозвучало от инфекциониста Арега Тотоляна. Он подчеркнул, что человечество должно подготовиться к тому, что этой осенью коронавирус будет протекать в еще более тяжелой форме.

Это произойдет не по причине того, что вирус мутирует. Дело в том, что все эти люди, которые слишком длительное время придерживались карантина и контактировали только с самыми близкими, начнут выходить из своих бункеров и переболеют.

Доктор не исключил, что нужно ждать очень много случаев. «Если понимать картину, которая была в апреле-июне, прежде всего, в Москве, то, я полагаю, ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах», — заявил специалист