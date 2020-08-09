Кандидата в президенты США укусила летучая мышь

Кандидата в президенты страны от Либертарианской партии Джо Джоргенсен (Jo Jorgensen) укусила летучая мышь. Об этом она написала в своем Twitter.

При каких условиях ее укусили, не уточняется. Известно ли, что инцидент произошел в самом начале ее предвыборного тура.

Политик была вынуждена отменить собственный предвыборный митинг, поскольку в этот момент ей будут ставить антирабическую вакцину. При этом Джоргенсен пообещала, что остальные мероприятия с ее участием пройдут по запланированному графику.

В 2019 году житель американского штата Нью-Хэмпшир пострадал от нападения бешеной летучей мыши. Рой Сивертсон (Roy Syvertson) присел в гостиной на диван и достал iPad, когда из-под чехла, надетого на устройство, вылетела летучая мышь и укусила его. «Меня будто ужалила маленькая пчела», — рассказал 86-летний американец.