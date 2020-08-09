Исполняющий обязанности мэра Луцка заболел коронавирусом

Исполняющий обязанности мэра Луцка заразился коронавирусом. Об этом глава города Григорий Пустовит написал на своей странице Facebook.

Мужчина написал, что не знает, когда именно заразился COVID-19. Он находится на самоизоляции уже на протяжении недели, с 2 августа.

Мэр предположил, что заболел вирусом во время митинга предпринимателей рынка возле городского совета. Мужчина подчеркнул, что настаивал на соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Градоначальник также сообщил, что выступает против внесения Луцка в «красную зону» и усиления карантина.

«Я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк к «красной» зоне эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города», — написал мэр.