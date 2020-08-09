Художница нарисовала уникальный «дневник карантина» на стене

Это был вызов самой себе и возможность чем-то заниматься изо дня в день. Задача оказалось не такой уж простой, как думалось поначалу, и для ее завершения потребовалось целых 113 дней.

Вот он, нетронутый холст стены

День 1. 25 марта 2020 г. Начало работы

В первый день столько всего хотелось рассказать!

Первая неделя работы пролетела очень быстро

Постепенно стена оживала и наполнялась все новыми смыслами и историями

Художница также добавила туда оттиски нескольких своих линогравюр

День 26. Впереди еще долгий путь

Часть стены под потолком заполнена целиком!

На этом этапе автор уже начала уставать и прикидывать, сколько ей еще понадобится дней для того, чтобы закончить работу

На полпути

Бокал шампанского для вдохновения

Оказалось, что самое тяжелое — это рисовать, сидя на полу

Ну, еще чуть-чуть!

На 102-й день работы художница перешла с кисточки и акрила на черный фломастер, и пожалела, что не сделала этого с самого начала

День 113. Завершающий штрих!

И вот что получилось в итоге. 113 дней маленьких приключений, домашней рутины, еды, мероприятий и похмелья — на одной стене