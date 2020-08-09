Художница нарисовала уникальный «дневник карантина» на стене

Вот он, нетронутый холст стены
День 1. 25 марта 2020 г. Начало работы
В первый день столько всего хотелось рассказать!
Первая неделя работы пролетела очень быстро
Постепенно стена оживала и наполнялась все новыми смыслами и историями
Художница также добавила туда оттиски нескольких своих линогравюр
День 26. Впереди еще долгий путь
Часть стены под потолком заполнена целиком!
На этом этапе автор уже начала уставать и прикидывать, сколько ей еще понадобится дней для того, чтобы закончить работу
На полпути
Бокал шампанского для вдохновения
Оказалось, что самое тяжелое — это рисовать, сидя на полу
Ну, еще чуть-чуть!
На 102-й день работы художница перешла с кисточки и акрила на черный фломастер, и пожалела, что не сделала этого с самого начала
День 113. Завершающий штрих!
И вот что получилось в итоге. 113 дней маленьких приключений, домашней рутины, еды, мероприятий и похмелья — на одной стене
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