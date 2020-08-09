Джаред Лето снимется в документальном фильме

В Голливуде готовятся к съемкам документального фильма, посвященного жизни знаменитого американского художника Энди Уорхола. Создатели картины предложили главную роль обладателю премии Оскар Джареду Лето.

Сам актер согласился на участие в этом проекте без колебаний и заявил, что этот фильм станет одним из наиболее значимых в его карьере. Лето признается, что был очень взволнован, когда узнал об этом предложении. Впрочем, слухи о том, что актер снимется в фильме о знаменитом художнике, появились довольно давно, и лишь пару дней назад актер подтвердил, что действительно снимется в картине и уже идет подготовка к съемкам.

«Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью! Мы скучаем по тебе и твоему гению, Энди!», — написал актер на своей странице в twitter.

Картину будут снимать то произведению Виктора Бокриса 1989 года «Уорхол: биография». Примечательно, что именно Джаред Лето приобрел права на экранизацию этой книги. В приобретении прав ему помог продюсер Майкл де Лука. Незадолго до съемок актер выбрал сценариста, который будет работать над диалогами и сюжетной линией. Им стал Теренс Винтер. Зрителю он известен по сценарию к известному фильму «Волк с Уолл-стрит».